[아시아경제 김봉주 기자] 가수 임창정이 19일 정규 16집을 발표한 가운데 "코로나19로 행사가 없어 힘들었다"고 밝혔다.

임창정은 이날 오후 4시30분 정규 16집 발매 기념으로 온라인 쇼케이스를 열었다.

임창정은 최근 근황에 대해 "코로나19 때문에 행사가 없어서 돈 구하러 많이 다녔다"고 말했다 .

임창정은 "이번 정규 앨범을 준비를 더 열심히 했다"며 "1년 동안 가족과 시간을 많이 보냈고 후배 양성을 위해 더 신경을 쓸 수 있었다"고 소감을 전했다.

이번 앨범의 타이틀곡 '힘든 건 사랑이 아니다'는 'TOP100귀 선정단'이 직접 투표를 진행, 압도적인 지지로 선정됐다.

아울러 정규 16집에는 발라드 '이미 널 잊었어'와 '소확행', '꽃길을 걸어요' 등 총 15개의 트랙이 담긴다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr