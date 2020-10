민홍철 국회 국방위원장과 이채익 국민의힘 의원 등 국방위원들이 19일 소연평도 남방 해상에서 지난달 북한군에 피격 사망한 공무원 수색 작업 현장을 확인하고 있다./서해상=윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.