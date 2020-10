고흥군, 고흥만 관광지구 ‘힐링체험센터’ 운영자 모집

카페, 음식점, 판매장(편의점) 운영 관광객 편의 제공

[고흥=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 고흥군이 고흥만 관광지구 관광객들의 편의 제공을 위해 ‘힐링체험센터’ 내에 카페, 음식점, 판매장 운영자를 모집한다고 19일 밝혔다.

힐링체험센터는 고흥만 관광지구의 효율적 운영·관리와 방문객에게 편안한 휴식을 제공하기 위해 전망대와 함께 지상 2층 규모로 건축된 시설로 1층을 3개 시설로 리모델링해 활용할 계획이다.

현재 시설별로 운영자 모집 공고 중이며 기간은 오는 29일까지로 신청자 중 최고가 입찰자를 운영자로 선정한다.

자격조건은 고흥군에 6개월 이상 주소를 두고 있는 자, 직영 운영할 수 있는 자 등 자세한 내용은 고흥군 홈페이지를 보면 알 수 있다.

고흥만 관광 지구는 어린이 물놀이장, 야영장, 잔디광장, 둘레길, 체육시설, 공원 등 25만㎡ 대규모의 신해양 관광타운으로 조성되어, 천혜의 힐링 공간으로 발돋움하고 있다.

특히, 지구 내 관광숙박업소인 썬밸리리조트가 11월 준공예정으로 있어 이와 연계한 관광객의 방문과 이용이 많이 늘어날 것으로 예상하고 있다.

