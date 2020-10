에어서울, 20일 인천~칭다오 취항…서울발 직항편 재개

옌타이 이어 코로나19 이후 두번째 신규취항

[아시아경제 유제훈 기자] 에어서울은 오는 20일 인천~중국 칭다오 노선에 신규 취항한다고 19일 밝혔다. 이로써 중단됐던 인천(서울)발 칭다오 노선 운항이 재개됐다.

에어서울의 인천~칭다오 노선은 주 1회(화요일) 스케줄로 운영된다. 에어서울이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 국제선 신규취항에 나선 것은 앞선 인천~옌타이 노선 이후 이번이 두 번째다.

에어서울은 "인천~칭다오 노선은 올 초 코로나19 확산 이후 모두 중단됐으나 최근 한중 양국간 비즈니스 교류가 꾸준히 늘어남에 따라 국적사 중에선 처음으로 노선 운항을 시작하게 됐다"면서 "옌타이 노선과 칭다오 노선 모두 코로나19 이전엔 운항하지 않았지만 상용수요 확보를 목표로 새롭게 취항을 결정했다"고 전했다.

한편 에어서울은 이번 정기편 외에도 오는 22일 교민의 이동을 위해 국토교통부와 협력, 전세편을 투입키로 했다. 관련 항공권 예매는 에어서울 홈페이지에서 할 수 있다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr