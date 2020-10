김용석 서울특별시의원 강사 초빙

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 광산구의회(의장 이영훈)는 행정사무감사 및 예산안 심사를 앞두고 특강을 개최했다고 16일 밝혔다.

김용석 서울특별시의원을 강사로 초빙했다.

이번 특강은 내달달 제2차 정례회를 앞두고 2020년도 행정사무감사 기법과 및 2021년도 예산안 심의 요령 등 의정활동에 꼭 필요한 노하우를 공유하기 위해 진행됐다.

특히 실무 경험이 풍부한 현직 의원과의 소통을 통해 현장의 다양한 사례를 공유하고 질의응답과 토론을 병행, 교육의 실효성을 높였다.

이영훈 의장은 “지방의회의 중요 권한이자 의정활동의 꽃이라고 불리는 행정사무감사와 예산안 심사 준비를 철저히 할 것”이라며 “특강을 통해 배운 노하우와 실무기법들을 잘 활용해 생산적이고 능률적인 의정활동을 펼치겠다”고 말했다.

