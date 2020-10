[아시아경제 이광호 기자]<승진>

◆국장급

▶안전환경정책관 유희종 ▶4·16세월호참사피해지자원및희생자추모사업지원단장 정일황

<전보>

◆국장급

▶소통지원비서관 권혜린

