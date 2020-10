에이티세미콘 에이티세미콘 089530 | 코스닥 증권정보 현재가 858 전일대비 5 등락률 +0.59% 거래량 2,699,980 전일가 853 2020.10.15 15:30 장마감 관련기사 이랑텍, 전자증권 등록제도 도입 완료…"기업공개 박차"【전문가추천】 내일 (2일) '급상승' 예상되는 테마 'TOP3' 에이티세미콘, 커뮤니티 활발... 주가 -6.38%. close 은 화장품 제조 및 원재료 수출입업을 하는 코스모파마 주식 7900주를 취득하기로 결정했다고 15일 공시했다. 취득금액은 60억400만원이며 목적은 사업다각화 및 수익 증대를 위해서다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr