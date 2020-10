펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 18,500 전일대비 400 등락률 -2.12% 거래량 390,231 전일가 18,900 2020.10.15 15:30 장마감 관련기사 펩트론, 주가 2만 700원.. 전일대비 -6.76%펩트론, 검색 상위 랭킹... 주가 -5.91%[특징주]펩트론, 코로나19 자연 치료유도 범용치료제 개발 착수…변이체도 적용 close 은 530만353주의 유상증자를 결정했다고 15일 공시했다. 증자방식은 주주배정후 실권주 일반공모이며 이를 통해 조달한 자금은 운영과 채무상환 등이 쓰일 예정이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr