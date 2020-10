광주관광재단-전남관광재단 업무협약 체결

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주관광재단(대표이사 남성숙)은 15일 전일빌딩245에서 전남관광재단(대표이사 이건철)과 ‘포스트 코로나 대비 광주·전남 관광산업 상생 발전’을 위한 상호 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약으로 양 기관은 광주·전남 관광 및 국제회의 산업 활성화를 위한 통합 홍보, 국내·외 관광객 유치를 위한 공동 마케팅, 관광산업 벤처기업 및 인재육성을 위한 협력 사업을 추진키로 약속했다.

협약 체결과 동시에 내달 코로나19 극복 및 잠재 관광객 유치를 위한 ‘광주·전남 온라인 MICE 설명회’를 양 기관의 공식 유튜브(Youtube) 채널인 ‘광주관광TV’와 ‘전남관광TV’를 통해 생중계할 예정이다.

또 해외 MICE전문 매체인 ‘CMW(Conference Meeting World)’ 11/12월호에 광주광역시와 전남도 기획기사 및 광고를 게재해 코로나19 이후 국제행사 유치를 위한 공동 홍보활동을 계획하고 있다.

남성숙 광주관광재단 대표이사는 “이번 업무협약을 통해 뉴노멀 시대 광주·전남 관광정책 만의 지역 특색을 담은 관광 상품 개발 등 다양한 협업을 할 예정이다”며 “양 기관의 협업을 통해 매력적인 도시 광주·전남을 널리 알리고, 지역의 관광산업 활성화에 앞장서겠다”고 말했다.

