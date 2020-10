삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 704,000 전일대비 3,000 등락률 -0.42% 거래량 64,096 전일가 707,000 2020.10.15 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·기관 동반 매도에 2360선 턱걸이외국인·기관 동반 매도… 코스피 2400선 아래로코스피, 외국인 순매수에 약보합 마감...'2400선' 유지 close 는 15일 공시를 통해 "당사 현직 임원의 업무상 횡령 혐의에 대한 서울중앙지방검찰청의 공소제기 사실을 확인했다"고 밝혔다. 대상자는 김태한 사장과 김동중 전무이며 혐의액은 47억1261만5000원이다. 삼성바이오로직스는 이 건과 관련해 제반 과정에 대해 적법한 절차에 따라 조치를 취할 계획이라고 설명했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr