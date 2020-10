"적극적인 지원 아끼지 않겠다"

배우 지수가 키이스트에 둥지를 틀었다. 키이스트는 15일 전속계약 소식을 전하며 “적극적인 지원을 아끼지 않겠다”고 했다. 지수는 2015년 드라마 ‘앵그리맘’으로 데뷔해 ‘달의 연인: 보보경심 려’, ‘힘쎈여자 도봉순’, ‘나쁜녀석들: 악의 도시’, ‘탁구공’, ‘첫사랑은 처음이라서’ 시리즈와 영화 ‘글로리데이’ 등에 출연했다. 현재 드라마 ‘내가 가장 예뻤을 때’와 ‘아만자’에서 인상적인 연기를 보인다. 키이스트에는 주지훈, 김동욱, 고아성, 문가영, 박하선, 우도환 등이 있다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr