서춘수 함양군수, 인구주택총조사 인터넷 참여 시연

15일 인터넷조사 직접 참여 군민 참여 독려, 31일까지 홈페이지 통해 참여 가능



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 서춘수 함양군수는 15일 집무실에서 2020 인구주택총조사 인터넷조사를 직접 시연하며 군민들의 인터넷 조사 참여를 독려했다.

인구주택총조사 인터넷조사에는 표본 대상 가구 20%가 선정돼 15일부터 31일까지 직접 참여하게 된다.

인구주택총조사 인터넷 참여 가정으로 배달된 가구 안내문에 있는 인터넷 참여번호를 통해 인구주택총조사 홈페이지에 접속해 오는 31일까지 참여하면 된다. 인터넷조사에 응답하지 않은 가구의 경우 11월 1일부터 18일까지 조사원이 가구를 방문, 면접 조사를 실시하게 된다.

서춘수 함양군수는 "이번 인구주택총조사는 우리나라 각종 정책 수립과 미래설계를 위한 기초자료로 소중하게 활용되는 만큼 군민 여러분들께서는 한 분도 빠짐없이 참여해 주시기 바란다"고 말했다.

