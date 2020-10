알리바바, '대만 타오바오' 올해 말 철수

[아시아경제 성기호 기자] 중국 알리바바의 전자상거래 플랫폼 타오바오가 대만 사업을 접는다. 타오바오는 그간 중국 본토가 아닌 제삼국에 법인을 두는 방식으로 우회 진출했던 상황이었다.

15일 대만 언론에 따르면 알리바바의 '타오바오 대만'이 이날 성명을 내고 올해 말에 대만에서 철수한다고 밝혔다.

타오바오 대만은 작년 10월 대만에서 사업을 시작했다. 철수 이유에 대해서는 '시장의 불확실성' 탓이라고 설명했따.

대만 정부는 중국 기업의 투자를 제한하고 있다. 하지만 알리바바는 영국을 통한 우회 진출을 선택했다. 이에 대만 경제부 투자심의위원회는 지난 8월 알리바바그룹이 실질적으로 클라다벤처투자를 통제하기 때문에 타오바오 대만이 중국 기업이라고 결론 내리면서 6개월 이내에 투자를 회수하거나 소유 구조 문제를 시정하라고 요구했다.

동시에 알리바바가 클라다벤처투자에 대한 통제력을 가져 양안 교류 관련 법규를 위반했다면서 41만 대만달러(약 1700만원)의 벌금을 부과했다.

