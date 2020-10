[아시아경제 박지환 기자] 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 67,300 전일대비 1,900 등락률 -2.75% 거래량 646,336 전일가 69,200 2020.10.15 15:30 장마감 관련기사 한국금융지주, 주가 6만 8000원 (-1.73%)… 게시판 '북적'올가을 무르익을 실적株 찾아라한국금융지주, 커뮤니티 활발... 주가 2.57%. close 는 계열사 한국투자파트너스에 200억원 규모의 자금대여를 결정했다고 15일 공시했다.

회사 측은 "자회사 운영자금 대여 목적"이라고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr