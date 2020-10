‘와인장터 원조’ 와인나라, 가을정기 와인장터 연다

[아시아경제 최신혜 기자] ‘장터의 원조’ 와인나라가 프리미엄 와인 300여종을 특별가에 판매하는 가을 정기 '와인장터'를 15일부터 일주일간 진행한다고 밝혔다.

와인장터는 2002년 국내 최초로 시작돼 봄과 가을 단 두 번 진행하는 와인나라의 대표적인 할인행사다. 이번 와인장터에는 샤또 슈발 블랑, 오르넬라이아, 세냐 등 명품 와인부터 산타 크리스티나, 글로리오소 리오하 크리안자, 펫저 안토니 힐 카베르네소비뇽 등 가성비 높은 데일리 와인까지 다양한 가격대와 품질의 와인 300여종을 만날 수 있다. 또한 요일별 특가, 하프&매그넘 특가, 샴페인&스파클링 특가, 박스와인 특가, 신상품 특가 등 다양한 판매 이벤트를 준비했다.

요일별 특가에서는 15일부터 일주일간 순차적으로 아르헨티나 최고의 와인메이커 로돌프 새들러의 라 마스코타 말벡, 호주 맥라렌 베일의 테루아를 느낄 수 있는 락베어 맥라렌 그르나슈, 부르고뉴 주민들의 사랑을 받는 로시뇰 코르누 부르고뉴 샤르도네, 세계적인 와인그룹 잭슨 패밀리가 만든 샤또 비뇨 쌩떼밀리옹 그랑 크뤼, 캘리포니아의 테루아가 반영돼 훌륭한 구조감을 보여주는 캔달잭슨 빈트너스 피노누아를 최대 70% 할인가에 만날 수 있다.

가을 정기 와인장터는 15일부터 21일까지 와인나라 직영매장(양평점, 코엑스점, 서래마을점, 경희궁점, 청담점, 국회점)에서 진행한다. 가을 정기장터에 대한 더욱 자세한 정보는 와인나라 홈페이지와 아영FBC 공식 페이스북, 네이버 블로그를 통해 확인할 수 있다.

