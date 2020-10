이근, 조국 팬아트 모방 이미지 SNS에 올렸다가 '빛삭'

[아시아경제 김봉주 기자] 최근 채무 논란과 성추행 의혹 등으로 구설에 오른 '가짜사나이' 이근(36) 전 대위가 15일 조국 전 법무부 장관 지지자들이 만들었던 팬아트를 모방한 사진을 SNS에 올렸다가 빠르게 삭제했다.

이근 전 대위는 이날 "rokseal FAN ART(팬 아트)"라는 글과 함께 사진 한 장을 올렸다.

해당 사진에는 이근 전 대위를 총으로 겨눈 사람들의 모습이 담겼다. 총에는 최근 자신을 공격하는 가세연(가로세로연구소), 김용호, 피지컬갤러리, 김계란 등의 이름이 적혀 있다.

이는 조국 사태 당시 조국 전 장관 지지자들이 만든 팬아트를 본뜬 것으로 보인다. 현재 이근 전 대위를 공격하고 있는 가로세로연구소는 대표적인 보수 성향 유튜브 채널로 조국 전 장관에게도 공격을 퍼부었다.

이근 전 대위는 최근 채무 논란과 가짜 경력 의혹, 성추행 의혹, 폭력 전과 의혹 등에 휩싸였다.

이근 전 대위는 채무 논란에 대해 당초 부인했지만 채권자에게 결국 200만원을 돌려주고 사과했다.

또한 성추행 의혹에 대해선 유죄 판결을 받은 사실은 인정하지만 억울하다는 입장을 내놨다.

