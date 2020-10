"2만원 내면 새끼강아지 산책?" 안성시 풍산개 산책 체험, 동물학대 논란

강아지 산책 체험, '촬영용 대여' 논란

전문가 "생명경시사상으로 이어질 수 있어" 우려

[아시아경제 김수완 기자] 경기도 안성시의 한 풍산개 농장에서 돈을 받고 새끼강아지 산책 체험 사업을 진행해 논란이 일고 있다. 시민들은 호기심과 즐거움을 위해 개를 동원하는 것은 동물 학대라며 비판의 목소리를 높이고 있다. 전문가는 동물이 원하지 않음에도 강제로 산책시키는 행위는 일종의 학대라고 볼 수 있다고 지적했다.

지난 6일 채널A 뉴스는 경기 안성시 한 풍산개 농장이 생후 2~3개월의 강아지들을 '풍산개 체험'에 동원했다고 보도했다.

보도에 따르면 해당 프로그램은 동물 체험이라는 명분으로 2시간 동안 강아지를 대여해준다. 동원된 강아지는 체험자와 함께 산책하며, 사진을 찍는 등 강제적인 행위에 노출된다. 일부 강아지들은 일정한 대여 시간으로 목줄에 이끌려 지속해서 이리저리 끌려다니기도 했다

이렇게 끌려다니는 생후 2~3개월의 강아지는 수면 등 휴식시간이 부족할 경우 성장에 안 좋은 영향을 미칠 수 있다. 특히 산책을 강제할 시 각종 질병과 스트레스에 노출될 수 있으며, 짖음·입질 등 각종 문제 행동의 원인이 될 수도 있다.

새끼강아지의 경우 보통 18~19시간에서 최대 20시간까지 수면을 취해야하는 것으로 알려져 있다. 미국의 유명 수의사인 카렌 벡커(Karen Becker) 박사는 "반려견 분양 이후 수면은 두뇌 발달을 비롯해 학습 능력, 기억력, 면역 체계에 도움을 주기 때문에 중요한 활동"이라고 설명하기도 했다.

상황이 이럼에도 해당 농장은 트위터나 페이스북 등 각종 SNS 등을 통해 소개돼 하루에도 100여 명이 이곳을 찾을 정도로 인기를 끌고 있다. 특히 현재 인스타그램에는 '안성풍산개농장' 관련 게시글이 1000여 개 이상이 올라와 있다.

또한, 쇄도하는 분양 문의에 대여뿐만 아니라 판매도 하고 있어 비판은 더욱 거세지고 있다. 산책 체험 프로그램에 동원됐던 강아지들이 성견이 되면 새끼를 낳기 위한 번식용으로 길러지기 때문이다.

직장인 A(29) 씨는 "어린 강아지를 억지로 산책시키는 건 명백한 동물 학대 아닌가. 다 알면서 체험을 하러 가는 사람들이 있다니 이해가 안 간다"라면서 "크고 나면 새끼를 낳기 위한 용도로 쓰인다는데 개 공장을 없애자는 목소리가 한창인 지금과 전혀 맞지 않는 사업"이라고 지적했다.

이어 "이런 사업이 돈이 된다싶으면 개장수들이 우후죽순 생겨나 저 품종을 팔려고 할 것이다. 예쁜 모습에 반해 데려왔다가 몸집이 커지면 버려질 게 뻔하다"며 "이게 다 동물 학대 처벌이 약해 일어나는 일이다. 법을 개정해서 강하게 규제, 처벌했으면 좋겠다"라고 덧붙였다.

논란이 지속하자 업체 측은 "산책 횟수를 제한하는 등 강아지 건강을 챙기고 있다"며 "체험 프로그램은 점차 줄여나가겠다"라고 밝혔다.

이렇다 보니 일부에서는 우려와 함께 아예 해당 사업을 중단시켜야 한다는 목소리가 나온다. 최근 청와대 국민청원 게시판에는 '안성시 풍산개 농장의 <백구 산책> 체험 프로그램의 잔혹성을 고발하며, 이에 관한 운영 제재와 엄벌을 요구합니다'라는 제목으로 프로그램 폐지와 처벌을 촉구하는 청원 글이 올라왔다.

청원인은 "하루에 보장되어야 하는 수면시간도 충족하지 못한 채, 아무런 소리도 내지 못하고서 목줄에 의해 끌려가는 강아지의 표정을 보고 있자니 개를 키우는 한 명의 견주로서 정말 입이 열 개라도 할 말이 없다"며 "자기 의지대로 할 수 있는 게 하나도 없는, 말 못 하는 동물들을 데려다가 단순한 돈벌이로 이용하며 그들에게 정신적인 스트레스를 주는 행위 전부가 학대에 포함된다고 생각한다"라고 지적했다.

그러면서 "여기서 간과하면 안 되는 것은 이 프로그램을 운영하는 사람뿐 아니라 아무런 문제의식 없이 참여하며 즐기는 사람들도 문제라는 것"이라며 "이런 프로그램은 공급하는 사람도, 소비하는 사람도 없어야 마땅하다고 생각한다. 그렇기에 운영 중단과 엄벌 촉구를 강력히 요구하는 바이다"라고 강조했다. 해당 글은 15일 11시30분 기준 2663명의 동의를 받았다.

전문가는 이같은 동물 체험 사업은 생명경시로 이어질 수 있다고 우려했다.

이원복 한국동물보호연합 대표는 "안성시 풍산개 농장 산책 체험은 명백한 동물 학대다. 체험이라는 이름으로 포장했지만, 결국 하나의 생명을 인형처럼 여기는 것일 뿐이다"라며 "또 새끼강아지의 경우 면역력도 약할뿐더러 낯선 사람과 산책하는 것에 큰 스트레스를 받을 수 있다. 또 이런 행위가 반복적으로 발생하면 정서적인 문제가 발생하기 쉽다"라고 지적했다. 그러면서 "반려동물을 인형, 장난감처럼 도구로 보는 시각은 생명경시로 이어질 수 있어 우려된다"라고 덧붙였다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr