15일 경기 성남시 분당구 판교 제1테크노벨리에서 열린 '제4회 판교자율주행 모빌리티쇼'에서 서빙·안내·방역 등의 역할을 하는 자율주행 로봇들이 전시되고 있다. 17일까지 열리는 이번 행사는 최근 코로나19로 인해 주목받고 있는 비대면 서비스에 접목 가능한 자율주행차·드론·로봇 등 자율주행 모빌리티 기술 및 제품 등을 한 눈에 볼 수 있다./김현민 기자 kimhyun81@

