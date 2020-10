제주해경, 제주 바다에서 실종된 선장 “수색중”

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주해양경찰서는 15일 오전 제주 바다 한가운데에서 어선의 선장이 보이지 않는다는 신고를 받고 경비함정 등을 급파해 인근 해상을 수색 중이다.

제주해양경찰서에 따르면 15일 오전 6시 44분경 제주시 우도 정북방 27킬로 해상에서 경남 통영선적 29톤급 근해연승(승선원 10명 중 외국인 6명) 어선 A호에서 선장 B씨가 사라졌다는 신고를 접수했다. 해경은 즉시 구조대를 급파하는 동시에 인근 3천 톤급 경비함정 5척과 완도해경 3백 톤급 경비함정 1척, 영주호 등 유관기관 4척, 제주해경 헬기와 해군 항공기 등이 실종자 수색 중이다.

한편 실종된 선장 B씨는 하얀색 바탕에 빨간 검은색 줄무늬 상의와 검은색 하의를 입고 어젯밤 조업 종료 후 닻을 놓은 후 동료 선원과 함께 15일 0시 30분경 취침에 들어간 것으로 알려졌다. 기상 후 선장이 보이지 않자 동료 선원들이 해경에 신고했다.

