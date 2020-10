속보[아시아경제 한승곤 기자] 인천시는 남동구 주점 관련 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 5명 더 늘었다고 밝혔다.

15일 인천시에 따르면, 남동구 주점 관련 이전 확진자의 접촉자 5명이 추가 확진 판정을 받았다.

남동구에 사는 A(60·남)씨와 B(58·여)씨는 이전 확진자의 가족으로 전날 검체 검사한 결과 양성 판정을 받았다. A씨의 접촉자로 분류된 90대 여성도 검사를 받고 이날 추가로 확진됐다.

또 지난 13일 확진된 주점 직원 C(28·남)씨와 접촉한 30대 남성과 이 주점을 방문한 20대 남성도 검사 결과 양성 판정을 받았다.

이로써 남동구 주점 관련 확진자는 C씨 등을 포함해 총 12명으로 늘었다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr