낡고 쇠퇴한 공단의 추억 … ‘사상스마트시티’ 개발 사업 돛 펼쳤다

재생사업지구계획 고시로 서부산 센텀시티 추진

부산의 새로운 미래성장동력 혁신산단 본격시동

2009년 국토부 재생사업 우선 사업지구 선정돼

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 낡은 부산 사상공단이 확 바뀐다. 서부산권의 새로운 미래를 열 ‘사상스마트시티’ 개발이 돛을 펼쳤다.

부산시는 ‘사상스마트시티 재생사업지구계획’을 산업단지계획심의위원회(2020.9.21.)에서 원안 가결하고, 이를 최종적으로 승인 고시(2020.10.14.)했다고 15일 밝혔다.

이번 고시는 ‘사상스마트시티’가 2009년 국토부의 재생사업 우선 사업지구로 선정된 이후 11년 만의 조치이다.

‘재생사업지구계획’은 ‘사전협상형 지구 단위 계획제도’와는 달리 고시 즉시 변경된 토지이용계획으로 지원시설 건축이 가능하며, 토지이용계획 변경으로 발생한 지가 차액에 따른 지가상승기부금은 건축허가 신청 시 토지소유자가 직접 산정해 착공 전 납부하면 된다.

부산시는 올해 3월에 기획재정부 총사업비 조정 결과 1647억 중 149억이 삭감돼 재정적으로 큰 어려움을 겪었으나, 5000억원으로 추정되는 지가 상승기부금의 징수로 재원조달이 원활하게 돼 사업추진에 물꼬를 텄다.

지가상승기부금은 국비 지원이 되지 않는 공원(주차장) 4개소의 보상비 등으로 사용될 계획이다.

‘사상공단’은 1960년대 공업지역으로 지정돼 신발, 기계장비 등 노동집약적 수출산업으로 부산의 최대 공업지역으로 성장했지만 전통 주력산업의 쇠퇴와 기반시설의 노후화로 공해·소음 등 심각한 도시문제를 야기하며 도시재생의 대표적인 대상 지역으로 꼽혀왔다.

부산시는 이번 재생사업지구계획 고시로 ‘사상공단’을 ‘서부산의 센텀시티’로 조성할 계획이다.

▲업종 고도화 등 산업구조 개편 ▲도로, 지하철, 공원·녹지 등 지원시설 및 기반시설 확충 ▲양질의 일자리 창출 등을 목표로 한다.

지난해 12월 사상스마트시티 내 활성화 구역으로 지정된 ‘행정복합타운’의 부지 매입과 건물철거를 완료했고, 토양오염도 조사 등을 거쳐 2025년에 완공할 예정이다.

올해 7월에는 사상공단 내 ‘폐공장(대호PNC)’을 활용해 ‘공공임대 산업센터’, ‘희망상가’, 부산시민혁신파크‘ 등을 조성하는 ‘산업단지상상허브사업’이 국토부 공모사업에 선정돼 내년 말부터 본격 시행된다.

이 지역에 건설 중인 사상~하단 간 도시철도가 완료되면 시민의 접근성도 크게 좋아질 전망이다.

변성완 부산시장 권한대행은 “60여년 된 낡은 공단이 4차산업을 주도하는 최첨단 혁신 산단으로 재탄생하게 되면, 동부산의 센텀시티와 더불어 부산의 산업을 주도하는 양대 축이 될 것”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr