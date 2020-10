네오팜 에이토솔루션, '튼튼 멀티비타민' 리뉴얼 출시

[아시아경제 조유진 기자] 네오팜 네오팜 092730 | 코스닥 증권정보 현재가 27,900 전일대비 400 등락률 -1.41% 거래량 18,581 전일가 28,300 2020.10.15 09:57 장중(20분지연) 관련기사 리얼베리어, '익스트림 크림' 리뉴얼 출시[e공시 눈에 띄네] 코스닥-16일네오팜 티엘스, 태국 시장 진출 close (대표 김양수)의 온가족 이너헬스케어 전문 브랜드 에이토솔루션이 성장기 아이의 건강을 위해 필요한 9가지 비타민 성분을 하루 한 포로 맛있게 채울 수 있는 ‘튼튼 멀티비타민’을 업그레이드 출시했다.

리뉴얼 된 에이토솔루션 튼튼 멀티비타민은 기존 6개 비타민 성분에 성장기 필수영양소인 비타민A, 엽산, 비오틴, 비타민K를 더해 총 9종의 비타민 성분을 균형 있게 담았다.

하루 한 포만 섭취해도 3~5세 어린이 영양성분 기준치를 100% 충족시켜 성장기 어린이의 면역력 강화와 영양 관리에 도움이 된다. 9가지 비타민 성분 외에도 유기농 과일혼합분말과 아미노산 10종, 미네랄 8종 등 엄선한 30가지의 다양한 부원료를 더해 영양설계를 완성했다.

새콤달콤한 오렌지맛의 액상형 스틱 타입의 비타민으로 휴대가 간편하며, 탄산수나 물과 섞어 음료수처럼 섭취, 셔벗, 샐러드 드레싱, 요거트 토핑 등 입맛 까다로운 아이의 취향에 맞춰 다양하게 즐길 수 있다.

또한 합성향료, 인공색소, 아스파탐, 이산화규소 등의 인공적인 첨가물을 배제하여 어린 아이를 비롯한 온 가족 누구나 안심하고 섭취할 수 있다.

에이토솔루션 튼튼 멀티비타민은 에이토솔루션 네이버 스마트 스토어와 온라인몰에서 구입할 수 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr