SK텔레콤, 오늘 오후 '모빌리티 분사' 결정…'AI동맹' 카카오 맞선다

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤이 모빌리티 사업 분사를 추진한다. 내비게이션 앱 T맵을 기반으로 한 플랫폼 택시부터 인공지능(AI), 자율주행 등을 망라한 국내 최대 규모의 종합 모빌리티 회사로 키워, SK텔레콤과 그룹 캐시카우로 삼겠다는 목표다.

15일 업계에 따르면 SK텔레콤은 이날 오후 이사회를 열어 모빌리티 자회사 설립과 관련한 안건을 논의한다. SK텔레콤은 지난해 조직 개편을 통해 250명 규모의 모빌리티사업단을 출범, 사업화 방안을 모색해왔다. 이번 분사는 SK텔레콤이 모빌리티 신설법인의 발행주식 총수를 소유하는 물적 분할 방식으로 진행될 예정이다. SK텔레콤은 신설법인의 지분 100%를 보유하게 된다.

◆T맵을 종합 모빌리티 플랫폼으로

업계에서는 예견돼 온 행보라는 평가다. 박정호 SK텔레콤 사장은 지난해 미국에서 열린 소비자가전박람회(CES)에서 "모빌리티는 5G 시대 혁신적 변화를 맞이할 것"이라며 모빌리티 사업에 대한 의지를 보였다. 같은 해 모빌리티 공유서비스 회사인 그랩과 조인트벤처를 설립하며 해외 진출에도 문을 열어뒀다. 이동통신 시장이 사실상 포화에 이른 단계에서 신사업 육성의 핵심으로 모빌리티를 택한 것이다.

특히 이 같은 결정 중심에는 국내 시장 점유율 70%에 달하는 T맵이라는 막강한 콘텐츠가 존재한다. T맵은 가입자 1850만명, 월간 이용자 1250만명에 육박하는 국내 최대 모바일 내비게이션이다. 하지만 높은 시장 점유율에도 불구하고 내비게이션 앱 서비스만으로는 큰 수익을 거두지 못한다는 평가가 줄곧 따라 붙었다.

SK텔레콤은 그간 T맵에 쌓인 방대한 데이터와 AI 기술을 기반으로 신사업 육성을 본격화하는 한면, 수익까지 끌어올릴 수 있다고 판단한 것으로 해석된다. T맵은 내비게이션에 AI음성비서 누구(NUGU)를 탑재하고 택시호출, 주차장, 맛집 검색 및 관광지 안내 등 기능을 추가하는 등 종합 모빌리티 플랫폼으로 진화해왔다. 이번 분사는 이러한 진화에 속도를 내는 새 전환점이 될 것으로 기대된다.

향후 SK텔레콤은 쇼핑(11번가), OTT(웨이브), 음악(플로) 등 기존 사업과 시너지를 낼 수 있도록 다양한 연계 서비스를 선보일 전망이다. 자율주행차가 일반화할 경우 이 같은 서비스와 플랫폼의 중요성은 한층 높아질 수 밖에 없다. 앞서 자체 개발한 '차량용 통합 인포테인먼트'도 이 같은 로드맵의 일환으로 해석된다. 최근 BMW, 재규어 랜드로버 등이 국내에 출시하는 신차에 SK텔레콤의 통합 인포테인먼트를 탑재하기로 한 것처럼 T맵을 중심으로 한 기업간거래(B2B)도 속도가 붙을 것으로 예상된다.

현재 SK텔레콤은 세계 최대 차량공유업체인 우버가 신설법인에 1000억원가량 투자해 2대 주주가 되는 방안 등도 협의 중인 것으로 알려졌다. 업계에서는 SK텔레콤이 자사 T맵 빅데이터 및 기술력에 우버의 차량호출서비스 노하우를 결합해 그간 카카오에 뒤처졌던 국내 택시 사업에서도 승기를 쥘 수 있을 것으로 보고 있다.

◆'AI동맹' 카카오 넘어설까…모빌리티 경쟁 불가피

SK텔레콤이 모빌리티 시장에 본격적으로 뛰어들면서 카카오모빌리티가 선점해온 국내 모빌리티 산업에도 큰 변화가 예상된다. 카카오는 일찍부터 모빌리티 사업을 카카오모빌리티로 분사, 관련 시장을 선점하며 택시 등을 중심으로 수익화에도 성공했다. 카카오를 제외하면 국내 모빌리티 산업은 대부분 스타트업들이다.

업계에서는 SK텔레콤이 초협력의 핵심 파트너이자 AI동맹인 카카오와 모빌리티 분야에서 어떠한 관계를 가져갈 지에도 높은 관심을 나타낸다. SK텔레콤은 지난해 카카오와 3000억원 규모의 지분을 교환하며 전략적 협력 관계를 맺었지만, 모빌리티 분야에서는 오래 전부터 미묘한 경쟁관계를 이어오고 있다.

카카오에서 분사한 카카오모빌리티는 카카오내비, 카카오택시, 주차서비스 등에 이르기까지 T맵이 제공하는 서비스와 대부분 겹치는 강력한 경쟁자다. 양측은 2011년 내비게이션 분야에서 T맵과 카카오내비로 경쟁을 벌인데 이어, T맵택시와 카카오택시로도 맞붙었다. 내비게이션 분야에서는 T맵이 막강한 월간 사용자로 카카오내비를 따돌렸지만, 택시 분야에서는 카카오모빌리티와 택시업계 간 마찰이 있을 당시 점유율을 잠시 높였던 것 외에는 사실상 뒤처져있는 상태다.

여기에 한국 진출 후 정부 규제에 가로막혔던 우버가 SK텔레콤과 손을 잡으면서 향후 움직임에도 눈길이 쏠린다.

다만 업계에서는 SK텔레콤과 카카오가 모빌리티 시장에서 제살깎기 식 주도권 경쟁을 벌이기보다, 생태계를 확장하기 위한 초기 협력에 나설 것이라는 관측이 나온다. 앞서 AI 동맹 등을 구축한 것 또한 이 같은 일환이라는 분석이다.

