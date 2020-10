신한카드, 4억달러 규모 외화 소셜본드 발행…"카드사 최초"

2008년 금융위기 이후

업계 최초의 외화 공모채권 발행

[아시아경제 기하영 기자]신한카드가 업계 최초로 4억달러(약 4590억원)규모의 소셜 본드를 공모 형태로 발행했다고 15일 밝혔다.

카드사 최초의 외화 소셜 본드로 발행된 금번 해외 공모채권은 2007년 5월 이후 13년 5개월만이다. 2008년 금융위기 이후 카드사 중 최초로 외화 공모채권 발행에 성공함에 따라 글로벌 채권시장에서 새로운 길을 개척했다는 평가를 받는다.

소셜 본드는 중소기업 지원과 일자리 창출, 취약 계층 지원 등 사회문제 해결을 위해 발행하는 특수목적 채권으로 환경·사회·지배구조(ESG) 채권을 말한다.

이번 청약은 글로벌 채권 시장에서는 실질적으로 신규발행임에도 불구하고 투자자들의 높은 관심을 받았다. 주문의 82%가 아시아에서, 나머지 18%는 유럽·중동에서 청약되는 등 전세계 투자자 100개 기관이 참여해 모집금액 대비 약 3.8배에 달하는 15억달러 이상의 주문이 몰렸다.

신용등급 역시 업계 최고 수준이다. 신한카드의 국내 카드업계 1위라는 위상과 우수한 재무건전성을 바탕으로 국제신용평가사인 무디스로부터 'A2', S&P로부터 'A-'를 받았다. 최종 가산금리는 흥행에 힘입어 최초 제시한 가산금 대비 32.5bp 내린 107.5bp로 결정됐다. 원화로 환산시 총 조달비용은 1.2% 중반대 수준이며 이는 국내 카드채 2년물에 준하는 낮은 수준이다. 조달된 자금은 코로나19사태로 어려움을 겪는 저소득층을 지원하는데 사용될 예정이다.

본 채권은 싱가포르 거래소에 상장되며 BNP Paribas·Citi ·SC·HSBC가 발행 주관사로, DBS·MUFG가 보조 주관사로 참여했다.

신한카드 관계자는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 국내외 금융시장 변동성이 확대된 상황에도 불구하고, 글로벌 채권시장에서 성공적인 자금조달을 달성하며 국제적으로도 인지도를 높이고 투자자 저변을 확대할 수 있게 됐다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr