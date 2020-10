"친환경 제조"…최대 10억 지원 '스마트 생태공장' 11개 기업 선정

[아시아경제 김보경 기자] 환경부는 15일 친환경 제조공장의 선도모델로 전환할 11개 기업을 스마트 생태공장 대상기업으로 선정했다.

환경부와 한국환경공단은 이날 온실가스종합정보센터에서 선정 기업 5곳과 함께 '스마트 생태공장 구축사업의 성공적 추진을 위한 사업계획 협약'을 체결했다.

스마트 생태공장 구축사업은 오염물질 배출 비중이 큰 제조공장을 대상으로 전통적인 오염물질 배출 저감 외에 자원·에너지 효율화, 스마트시설 도입 등 종합적인 친환경 설비 개선을 지원하는 사업이다.

스마트 생태공장으로 선정된 기업은 환경부로부터 최대 10억원의 설비개선 정부자금을 지원받아 향후 1년간 저탄소·친환경 제조공정 전환사업을 추진하게 된다.

이 사업은 환경부가 한국환경공단에 위탁해 지난 7월 20일부터 약 한 달간 공모했다. 국내 제조공장 35개 기업이 신청해 사전평가 및 현장조사 등을 거쳐 최종 11개 기업이 선정됐다.

이번에 선정된 기업은 규모별로 중소기업이 9곳, 중견기업이 2곳이다. 향후 1년간 대기·수질오염물질 저감 설비, 폐기물 재이용, 에너지 절감 등 다양한 분야에 대한 개선사업을 추진한다.

환경부는 산업통상자원부의 클린팩토리 사업, 중소벤처기업부의 스마트공장 사업과 연계해 지원을 받을 수 있도록 관계 부처와 협업했다.

향후 제조공장이 오염물질과 탄소 배출을 줄이고 깨끗한 녹색기업으로 전환될 수 있도록 지속적으로 지원할 계획이다.

환경공단은 선정기업에 업종·공정별 맞춤형 지원을 추진하고 다양한 분야의 친환경설비를 융합해 개선될 수 있도록 연중 지속적인 상담 지원과 사업관리를 수행한다.

올해 11곳을 시작으로 2021년에 30곳, 2022년에 59곳 등 향후 3년간 총 100곳을 선정·지원해 스마트 생태공장의 선도모델로 구축할 계획이다.

