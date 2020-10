농식품부, 농식품 R&D 기술수요조사 실시

[세종= 아시아경제 김현정 기자] 농림축산식품부는 농촌진흥청, 산림청, 농림축산검역본부와 함께 4개 기관 공동으로 현장 맞춤형 연구·개발(R&D) 추진을 위한 농업분야 연구개발사업 기술수요조사를 이달 15일부터 12월14일까지 실시한다.

수요조사 분야는 농축산물 생산·유통·소비 단계에서의 기술적 애로뿐만 아니라, ICT 융복합, 농기계, 농업환경, 기후변화, 산림과학 및 산업, 검역 및 방역 분야 등 농업 관련 전 부분이다.

제출된 기술수요조사서는 분야별 전문가가 연구의 필요성 및 실효성 등을 검토해 연구개발 후보과제로 선정하고, 전문가 기획 등을 거쳐 2022년 농림축산식품 연구개발사업에 반영된다.

농식품부, 농진청, 산림청, 검역본부는 협의체를 통해 수요조사부터 연구과제 선정·기획, 연구성과 사업화 등 전 과정에서 역할분담 및 협업을 효율적·체계적으로 지원할 계획이다.

기술수요조사 공고문은 오는 15일부터 각 기관 홈페이지에 게시되며, 접수방법은 붙임(각 기관별 기술수요조사서)의 양식에 따라 작성 후 온라인 또는 우편으로 제출하면 된다.

