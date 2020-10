카카오, 최근 5일 외국인 32만 8770주 순매수... 주가 37만 1000원(-0.27%)

카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 369,000 전일대비 3,000 등락률 -0.81% 거래량 232,568 전일가 372,000 2020.10.14 14:26 장중(20분지연) 관련기사 사회적 거리두기 완화에도…개미들의 선택은 '차·화·전'美 증시 급등에도… 코스피, 상승 출발 뒤 하락 전환[2020국감] 포털 정부광고액, 구글·유튜브 급증…"세금으로 해외사업자 배불리나" close 는 14일 오후 1시 30분 현재 전일보다 0.27% 내린 37만 1000원에 거래되고 있다. 거래량은 19만 7272주로 전일 거래량 대비 65.83% 수준이다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 369,000 전일대비 3,000 등락률 -0.81% 거래량 232,568 전일가 372,000 2020.10.14 14:26 장중(20분지연) 관련기사 사회적 거리두기 완화에도…개미들의 선택은 '차·화·전'美 증시 급등에도… 코스피, 상승 출발 뒤 하락 전환[2020국감] 포털 정부광고액, 구글·유튜브 급증…"세금으로 해외사업자 배불리나" close 는 국내 최대의 모바일 커뮤니케이션 플랫폼 업체로 알려져 있다.

10월 14일 이베스트투자증권의 성종화 연구원은 ' 투자 측면의 공격적 마케팅으로 인한 영업이익 눌림은 중장기적 관점에선 기본적으로 가치 악화 요인은 아님. 다만, 단기적으로는 주가의 숨고르기 요인으로는 작용하고 있음. 단기적으로 주목해야 할 포인트는 4Q20 한국시장 론칭 예정인 PC MMORPG '엘리온'의 정확한 론칭일정 및 첫 분기 일평균 매출 수준. 이는 단기모멘텀 측면에서 카카오게임즈 주가의 핵심 변수임은 물론 카카오 주가에도 중요.'라고 카카오의 목표가를 46만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 카카오를 32만 6722주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 32만 8770주 순매수, 2만 2029주 순매도 했다.

