이개호 의원, 농촌진흥청 ‘우리 밀 연구개발’ 노력 촉구

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이개호 국회의원(더불어민주당·담양함평영광장성)이 밀 자급률 문제를 지적하고 자급률 제고를 위한 농촌진흥청의 우리 밀에 대한 적극적 품종 및 가공식품 연구개발 노력을 촉구했다.

이 의원은 전날 열린 농촌진흥청 국정감사에서 낮은 수준에 머물러 있다고 말했다.

밀은 1인당 연간소비량이 31.6kg로 쌀에 이은 제2의 주식임에도 불구하고 자급률은 19년 기준(잠정) 0.7%에 불과해 대부분을 수입에 의존하고 있는 실정이다.

오히려 밀자급률은 2017년 1.7%, 2018년 1.2%, 2019년 0.7%로 계속 뒷걸음치고 있어 2022년까지 9.9%를 달성하겠다는 정부의 자급률 목표치 구호가 헛구호에 그칠 가능성이 높은 상황이다.

이 의원이 대표발의한 ‘밀산업육성법’이 지난해 9월 국회를 통과, 우리밀의 품질 향상과 수요 확대 등 어려움에 빠진 밀 산업을 체계적, 안정적으로 육성, 지원 할 수 있는 법적 토대가 마련됐다.

하지만 국내 밀 산업은 생산, 유통, 가공, 소비등 전반에 걸쳐 그 기반이 여전히 취약해 국산밀산업 활성화를 위한 정부 차원의 종합적 지원과 대책 필요성이 제기되고 있다.

이 의원은 “국내 밀 산업의 실질적 발전과 밀 자급률 제고를 위해서는 우수한 국산 품종개발을 통해 우리 밀의 경쟁력을 강화하고 다양한 밀관련 가공상품을 연구해 우리 밀 소비가 촉진될 수 있도록 하는 노력이 지속돼야 한다”면서 “농촌진흥청의 미션과 비전이 농업기술혁신을 통한 국민식량의 안정적 공급과 우리 농식품 산업 경쟁력 향상에 있는 만큼 우리 밀에 대한 다양한 품질향상 및 연구개발을 통해 밀자급률 제고에 더욱 노력해야 할 것”이라고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr