BNK경남은행, '신탁하라 2020' 이벤트 … 신규 가입자에 해피포인트 상품권

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] BNK경남은행은 '신탁하라 2020 이벤트'를 진행 중이라고 12일 밝혔다.

이번 이벤트는 31일 진행될 예정이다. 이 기간 특정금전신탁 일반 거치식에 5000만원 이상 또는 주가연계신탁에 3000만원 이상 신규 가입하면 해피포인트 1만원권 상품권을 증정한다. 상품권 증정은 선착순 700명에게 1인 1계좌에 한해서다.

특정금전신탁은 금융기관이 고객으로부터 예탁받은 자금을 고객이 지정한 운용 방법과 조건에 따라 운용한 뒤 운용 수익을 배당하는 금융상품이며, 자세한 고객상담은 BNK경남은행을 통해 가능하다.

강종대 신탁사업단 단장은 "저금리 기조로 일반 정기예금과 정기적금 금리에 만족하지 못한 고객들의 시선이 특정금전신탁으로 향하고 있다"며 "가입을 고려 중인 고객들이 신탁하라 해당 이벤트에 참여해 투자 수익과 경품 당첨 행운을 누리기를 바란다"고 전했다.

