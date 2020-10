[아시아경제 이민우 기자] 한송네오텍 한송네오텍 226440 | 코스닥 증권정보 현재가 2,040 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,040 2020.10.12 00:00 장중(20분지연) 관련기사 “아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 은 중국 Anhui JunYing Photoelectricity와 14억원 규모의 디스플레이 검사장비 공급 계약을 체결했다고 12일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr