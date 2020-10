[포토]'코로나19를 함께 이겨내는 여러분 참, 고마워요!'

12일 서울광장에 '코로나19를 함께 이겨내는 여러분 참, 고마워요!'라는 문구가 새겨져 있다. 서울시는 코로나19 장기화로 지친 시민들의 일상을 위로하고, 정부와 지자체의 지침에 적극 참여하는 시민들에 대한 고마움과 응원의 마음을 전하고자 캠페인 '참, 고마워요!'를 진행한다고 11일 밝혔다. /문호남 기자 munonam@

