트럼프, 코로나 음성 여부도 안밝히더니 "면역됐다"

트위터와 인터뷰 통해 면역 강조하고 나서

하루뒤 선거유세 재개 앞두고 일방적 주장



[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 자신이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 면역이 생겼다고 주장했다. 그의 건강에 대한 의문이 다시 불거지고 있다. 코로나19 음성 반응 여부를 발표하지도 않은 상황에서 면역됐다는 언급에 대해 트위터는 경고 '딱지'를 붙였다

트럼프 대통령은 이날 오전 자신의 트위터에 "어제 백악관 의료진의 전체적이고 완전한 승인이 있었다. 내가 그것(코로나19)에 걸릴 수 없고 퍼뜨릴 수 없다는 의미다. 알게 돼 아주 좋다!"고 적었다. 트럼프 대통령은 '면역이 생긴 것'(immune)이라고 별도로 주장했다.

그는 이날 폭스뉴스와의 인터뷰에서도 "나는 면역이 생긴 것 같다"고 말했다. 이어 "모르겠지만 아마도 오래, 아마도 짧게, 평생일 수도 있고 나는 면역이 생긴 것 같다. 아무도 모른다. 하지만 나는 면역이 생겼다"라고 했다.

그는 "대통령은 이 싸움을 하기에 아주 좋은 상태에 있다"고 주장하며 하루 뒤인 12일부터 플로리다주 유세에 나서도 문제가 없다는 점을 강조했다.

트럼프 대통령은 여전히 코로나19 음성여부가 확인되지 않고 있다. 하루전 주치의 숀 콘리 박사가 성명을 통해 트럼프 대통령이 타인에게 코로나19를 전염시킬 위험이 더는 없는 것으로 여겨진다고 발표했음에도 음성 판정을 받았는지는 따로 공개하지 않아 미 언론들의 의심을 사고 있다.

결국 이날 트위터는 트럼프 대통령의 트윗을 숨김 처리하고 경고 딱지를 붙였다.

