수백억 상당 재고 쌓여…공적 공급 끝나자 남아도는 마스크에 '골치'

[아시아경제 최은영 기자] 공적공급 물량 마스크의 재고가 여전히 4500만 개 가량 쌓여 공급 업체가 골머리를 앓고 있다.

11일 대한약사회는 지오영 컨소시엄과 백제약품 등 공적 마스크를 공급해온 업체들이 물류창고에 쌓인 재고로 인해 경영난이 가중되고 있다고 도움을 요청해왔다고 밝혔다.

약사회에 따르면 두 업체의 공적 마스크 재고 물량은 4260장에 이른다. 지오영 3300만 장 (약 310억 원 상당), 백제 960만 장 (약 90억 원 상당)이다.

이들은 정부의 '마스크 긴급수급 조정조치' 시행에 따라 지난 2월 말 공적 마스크 유통처로 지정됐다. 이후 7월 11일 유통 종료일까지 전국 약국에 공적 마스크를 공급해왔다.

그러나 공적 마스크 종료와 마스크 공급량 확대로 저가 보건용 마스크가 유통되기 시작하자 두 업체는 처리하지 못한 마스크 재고를 창고에 보관하며 보관 비용 누적 등의 어려움을 토로하고 있다.

약사회는 중앙재난안전대책본부 등 관련 정부 부처에 교육부, 국방부, 지방자치단체 등을 통한 재고분 구매를 독려할 방침이다.

또한, 코로나19 재유행에 대비한 정부 비축분 확대, 해외 인도적 지원과 수출 물량 확대 등 신속한 해결방안을 마련해 줄 것을 건의하기로 했다.

