[아시아경제 김은별 기자] 이주열 한국은행 총재가 오는 14일 화상으로 열리는 G20(주요 20개국) 재무장관 및 중앙은행 총재 회의에 참석한다.

한은 관계자는 "이 총재는 회의에서 세계경제 전망, 코로나19 대응, 금융부문 이슈 등 주요 안건에 관해 회원국 재무장관, 중앙은행총재 및 국제금융기구 고위인사들과 의견을 교환할 계획"이라고 밝혔다.

회의는 우리시간으로 14일 오후 7시 30분부터 화상으로 진행된다.

