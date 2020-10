3년간 보이스피싱 피해액 70% 미환수…수협 81%로 최고

[아시아경제 김효진 기자] 지난 3년 동안 보이스피싱 피해금액 중 70%는 환수되지 못한 것으로 나타났다. 수협의 미환수 비율이 가장 높았다.

11일 최인호 더불어민주당 의원이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면 2018년 이후 올 6월까지 18개 시중은행 보이스피싱 피해금액은 1조289억원이며 이 가운데 70%에 해당하는 7176억원은 돌려받지 못한 것으로 파악됐다.

은행별로는 신한은행의 피해금액이 2075억원으로 가장 많았다. 국민은행(1960억원), 농협은행(1861억원), 우리은행(1582억원) 등이 뒤를 이었다.

지방은행 중에선 부산은행이 126억원으로 가장 많았고 대구은행(88억원), 경남은행(81억원), 광주은행(39억원)이 다음으로 많았다.

미환수 비율로 보면 수협이 81%로 가장 높았고 SC제일은행이 77%, 신한은행이 76%, 우리은행이 75.5%, 케이뱅크가 75%로 뒤를 이었다.

수협과 농협은 지역상호금융업무를 같이 하고 있는데 고령자와 조합원들이 주로 이용하는 지역수협과 지역농협의 피해규모가 더 컸다.

최 의원은 "보이스피싱 범죄가 점차 지능화되고 피해금액도 커지고 있어 고령자 피해방지 대책과 환수대책이 시급하다"고 지적했다.

