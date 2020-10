[아시아경제 조슬기나 기자] 식품의약품안전처는 9일 한국백신의 인플루엔자백신 '코박스플루4가PF주'의 4개 제조단위 총 61만5000개에 대하여 해당 제조사가 자진 회수예정이라고 밝혔다.

이는 식약처가 경상북도 영덕군 보건소로부터 해당 백신 제품 안에서 백색 입자가 발견됐다는 보고를 받고 긴급 현장 조사와 추가 검사를 한 결과 백색 입자가 확인된데 따른 것이다.

식약처는 백색 입자는 항원 단백질 응집체로 보이며, 주사부위 통증과 염증 등 국소작용 외에 안전성 우려는 낮다는 전문가 의견이 있었다고 설명했다.

이에 따라 해당 백신의 효과와 안전성에는 문제가 없다고 판단했으나 해당 제조사가 자진회수하기로 결정했다.

식약처는 질병관리청과 협조해 의료기관을 대상으로 해당 제품 사용을 중단하고업체 회수에 협조해달라고 당부했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr