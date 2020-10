코로나19 비상걸린 프랑스, 리옹 등 '최고경계' 지역 확대

[아시아경제 조슬기나 기자] 프랑스에서 파리 등 수도권에 이어 리옹, 릴, 그르노블, 생테티엔 등 4개 도시가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 최고경계 지역으로 추가 지정됐다. 프랑스에서는 이틀 연속 신규 확진자가 1만8000명대를 기록, 확산세가 이어지고 있다.

8일(현지시간) 주요 외신에 따르면 올리비에 베랑 보건부 장관은 이날 브리핑에서 "프랑스에서는 매일 점점 더 많은 사람이 코로나19에 감염되고, 점점 더 많은 사람이 아프고, 점점 더 많은 사람이 입원해야 할 만큼 증세가 심각해지고 있다"며 이같이 밝혔다.

이들 지역에서는 10일부터 최소 2주간 술집 등의 운영이 중단된다. 식당에서도 테이블 당 인원은 6명으로 제한된다. 최고경계등급은 코로나19 확진자가 인구 10만명당 250명 이상, 고령환자가 인구 10만명당 100명 이상, 중환자실 병상의 30~60%가 코로나19 환자일 때 내려진다.

앞서 프랑스 제2도시인 마르세유와 주변지역, 프랑스령 과들루프에 이어 파리, 오드센, 센생드니, 발드마른 등 수도권 지역도 최고경계지역으로 지정됐다.

파리를 비롯한 수도권에서는 관내 병원 중환자실 40% 이상이 코로나19 환자로 파악됐다.

보건부는 프랑스의 이날 코로나19 확진자가 전날보다 1만8129명 늘어난 67만1638명으로 집계됐다고 발표했다. 이는 사상 최다 코로나19 신규 확진을 기록한 7일(1만8746명)보다 소폭 감소한 규모지만 이틀 연속 1만8000명대다. 사망자는 77명 증가한 3만2521명을 기록했다.

이 같은 확산세는 내년 봄까지 지속될 것이란 관측이 나온다. 이날 브리핑에 함께 참석한 브뤼노 르메르 재정경제부 장관은 "바이러스는 하룻밤에 사라지지 않을 것"이라며 "함께 사는 법을 배워야 한다"고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr