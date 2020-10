김근식, 우상호에 "잘못 인정하고 사과하는 게 우선"

우상호 "떠내려갔든 월북했든, 피살이 어떻게 정권 책임인가"

[아시아경제 허미담 기자] 우상호 더불어민주당 의원이 8일 북한의 공무원 피격 사건과 관련해 "그분이 떠내려가거나 혹은 월북했거나 거기서 피살된 일이 어떻게 정권의 책임인가"라고 주장한 가운데 국민의힘 서울 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수가 이를 비판하고 나섰다.

김 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 우 의원을 향해 "구출에 성공할 수 있는지가 아니라 얼마나 진정으로 노력했는지를 따지는 것"이라며 "피격공무원을 구할 수 있었느냐가 아니라 대한민국 국민을 구하려고 진심으로 노력했느냐를 묻는 것"이라고 지적했다.

그는 "목숨을 구하지 못한 이후라도, 무고하게 사살당한 국민의 죽음에 얼마나 진정으로 애통했느냐를 따지는 것"이라며 "목숨을 구하지 못한 이후라도, 얼마나 신속하고 단호하고 엄중하게 북에 진상규명과 책임추궁을 했느냐를 따지는 거다"고 꼬집었다.

그러면서 김 교수는 "실종되고도 국제상선통신망을 통해 북에 요구하지 않았고, 북에 발견된 걸 알고도 사살까지 3시간 동안 군은 그저 보고만 있었다"며 "사살보고를 받고도 대통령은 군 진급 신고식에서 평화 타령하고, 군이 북의 소행이라고 공식 발표하고도 대통령은 뉴딜 행사에서 아카펠라 듣고, 그 이후에야 대변인을 통해 대통령 입장이 겨우 나왔다"고 거듭 비판했다.

이어 "북의 '미안' 통지문에 감읍해 국군의날 기념사에서 단 한마디 항의와 규탄도 없이 또 평화 타령하고, 지금도 북의 공동조사 수용만 기다리고 있고, 아들에게 위로를 표명한 지 이틀 만에 또 종전선언 타령하고 있다"고 비판했다.

또 그는 "이 모든 과정의 잘못을 지적하는 것"이라며 "어쩔 수 없이 개죽음당하는 걸 지켜볼 수밖에 없었다고 항변하는 건, 국민을 지키고 보호해야 할 정부와 집권여당이 할 말이 아니다. 비겁하고 궁색한 변명일 뿐"이라고 했다.

끝으로 김 교수는 "피격공무원을 구할 수 없었다는 변명으로, 피격 이후 대통령의 무책임과 직무유기와 북한두둔까지 정당화할 수 있나"며 "잘못했으면 잘못했다고 인정하고 사과하는 게 우선"이라고 강조했다.

앞서 우 의원은 이날 TBS 라디오 '김어준의 뉴스공장'에 출연해 "망망대해에 떠 있는 우리 국민을 구출하지 못한 건 안타깝지만 솔직히 정권이 달랐다고 해서 구출할 수 있느냐"고 했다.

그는 "바다에 떠 있는 국민의 좌표를 어떻게 찍냐"면서 "안타깝고 그 가족의 설움도 이해하지만, 적어도 국회의원 하는 사람들은 이것이 '과연 우리가 정권을 잡고 있으면 해결할 수 있는 문제였느냐' 이런 것들을 엄중히 따져서 냉정하게 (문제를) 다뤄야 한다"고 지적했다.

