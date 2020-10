대전·충남 혁신도시 지정 확정…균형위 본회의 통과

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전과 충남의 혁신도시 지정이 확정됐다.

8일 대전시와 충남도에 따르면 이날 국가균형발전위원회는 본회의를 열어 대전·충남 혁신도시 지정(안)을 심의·의결했다. 본회의 통과에 따라 국토교통부는 이달 중 관보 고시를 거쳐 대전·충남의 혁신도시 지정 절차를 밟게 된다.

대전은 혁신도시 지정으로 공공기관 및 관련 민간기업·연구소 등의 이전, 지역 대학과의 협력을 통한 산·학·연 국가혁신클러스터 조성에 나설 예정이다.

특히 역세권을 포함한 원도심 지역을 혁신도시로 조성해 쇠락하는 구도심을 발전시키고 이를 통해 동서 불균형을 해소한다는 복안이다.

충남은 혁신도시 지정을 계기로 지역 산업·공간 구조개편 등에 나설 계획이다. 충남국가혁신클러스터와 연계해 국가기간산업 위기에 대응하고 제조업의 르네상스 시대를 열어가겠다는 게 도의 포부다.

여기에 도내 서남부 지역을 신성장 거점으로 육성해 충남을 중심으로 국가 균형발전의 전기를 이끌어나간다는 청사진을 내놨다.

허태정 대전시장은 “대전 혁신도시 지정은 150만 시민의 힘으로 이뤄낸 쾌거”라며 “혁신도시 지정이 지역과 시민이 함께 도약하는 전환국면이 될 것을 기대한다”고 말했다.

양승조 충남도지사는 “혁신도시 지정을 계기로 충남이 국가균형발전을 주도할 수 있도록 노력하겠다”며 “이를 위해 도는 충남의 혁신도시 지정이 지역 이익을 위한 것이 아닌 국가균형발전의 새로운 비전으로 완성될 수 있도록 앞장 설 것”이라고 말했다.

