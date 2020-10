제주항공, 오는 23일 관광비행 '비행기 속 하늘여행' 운항

뉴클래스 12.9만원, 일반석 9.9만원

[아시아경제 유제훈 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 13,300 전일대비 100 등락률 +0.76% 거래량 133,092 전일가 13,200 2020.10.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"제주항공, 3분기 영업손실…정부 추가 지원 필요"[클릭 e종목]“제주항공, 길어지는 코로나19 여파… 장기적 관점에서 접근해야”제주항공, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승세에 5.14% ↑ close 은 오는 23일 인천국제공항을 출발해 국내 상공을 선회 한 뒤 복귀하는 관광비행 '비행기 속 하늘여행' 프로그램을 운영한다고 8일 밝혔다.

제주항공에 따르면 이번 관광비행편은 오는 23일 오후 4시 인천공항을 출발, 내륙상공을 돌아 인천공항에 복귀하는 코스로 탑승시간은 총 1시간30분이다.

비행 중에는 제주항공 JJ서비스팀 승무원과 함게 럭키드로우 등 기내 이벤트가 진행된다. 아울러 탑승객 전원에게는 제주항공과 인천관광공사, 인천국제공항공사 등이 함께 준비한 트래블백과 식음료패키지(감귤주스, 스낵), 메디컬 키트(손소독제, 마스크)가 제공된다. 다만 안전한 비행을 위해 기내 식음은 제한된다.

예매는 제주항공 홈페이지에서 가능하며, 총액운임 기준 뉴클래스 좌석은 12만9000원, 일반좌석은 9만9000원에 판매된다. 이밖에 인천관광공사에서 운영하는 베스트웨스턴 하버파크 호텔 1박(스탠다드룸 2인1실)과 일반석 항공운임이 포함된 패키지 상품은 15만9000원이다. 2인이 호텔숙박을 이용하려면 1명은 패키지 상품을, 1명은 일반석을 구매하면 된다.

제주항공 관계자는 "일반인을 대상으로 한 첫 관광비행이라는 것에 큰 의의가 있다"면서 "코로나19 시대 항공사와 여행을 원하는 고객의 니즈가 부합된 새로운 트렌드로 자리잡도록 다양한 상품을 개발할 것"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr