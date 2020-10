골드퍼시픽, 자회사 에이피알지 코로나19 치료제 인도 임상 1상 승인

렘데시비르 대비 50배 이상 효능에 주목

주요 국가 대상 코로나 치료제 임상 추진

골드퍼시픽 자회사 에이피알지가 인도에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 치료제 임상 1상 시험을 승인받았다.

인도 임상은 약물이 체내 인자에 의해 어떻게 변하는지를 알아보는 약동학과 안전성 평가에 중점을 두고 있다. 진척 속도가 빠를 것으로 기대했다.

에이피알지는 건강한 피험자를 대상으로 연내 임상을 진행을 시작해 늦어도 내년 상반기 중에는 임상 1상을 완료할 계획이다. 임상 1상을 완료하는 대로 경증환자와 중등증 환자를 대상으로 한 임상 2상을 인도와 국내에서 동시에 진행한다. 내년 내에 코로나 19 치료제의 해외 시장 진출을 추진한다.

그는 이어 "주요 관계사가 참여하는 컨소시엄을 구성했기 때문에 신속한 임상 진행이 가능하도록 준비를 끝낸 상황"이며 "경희대 산학협력단을 주축으로 구성한 컨소시엄은 제넨셀이 임상1상을 담당하며 한국의약 연구소가 임상시험수탁(CRO)을, 한국파마가 의약품 생산을 진행할 예정"이라고 덧붙였다.

APRG64는 경희대학교 바이오메디컬 센터장 강세찬 교수가 개발한 것으로 세포 침입 차단, 감염 후 증식 억제에 있어 미국 식품의약처(FDA)가 코로나19 치료제로 최초 승인한 렘데시비르보다 50배 이상 효과가 있다고 보고됐다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr