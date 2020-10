BMW, '뉴 320i M 스포츠 블랙수트' 한정판 출시

[아시아경제 우수연 기자]BMW코리아가 한정 판매 모델인 '뉴 320i M 스포츠 패키지 블랙 수트'를 국내에 출시한다고 8일 밝혔다.

국내에서 100대만 판매되는 BMW 뉴 320i M 스포츠 패키지 블랙 수트는(이하 뉴 320i 블랙 수트)는 검정색 수트의 세련된 감각을 담은 한정판 모델로, 블랙 컬러가 실내외에 통일감 있게 적용된 것이 특징이다. 외관에는 M 스포츠 패키지 함께 19인치 블랙 휠이 장착돼 한층 스포티한 감성을 뽐낸다.

또한 BMW 라이브 콕핏 프로페셔널, 차선이탈 경고 및 차선 유지 보조 기능 등으로 구성된 '드라이빙 어시스턴트', 스마트폰을 이용하여 차량 시동을 걸 수 있는 'BMW 디지털 키', 차량이 진입 동선을 따라 별도의 스티어링 휠 조작 없이 50m까지 자동 후진할 수 있는 '후진 어시스턴트' 등 첨단 기능과 어댑티브 LED 헤드라이트, 헤드업 디스플레이, 3존 에어 컨디셔닝과 같은 고급 사양도 기본 적용된다.

엔진룸에는 최고출력 184마력, 최대토크 30.6kg·m을 발휘하는 2ℓ의 4기통 BMW 트윈파워 터보 가솔린 엔진과 8단 스텝트로닉 자동변속기가 탑재돼 경쾌하면서도 효율적인 주행이 가능하다. 정지상태에서 시속 100km까지 가속하는데 걸리는 시간은 7.1초다.

뉴 320i 블랙 수트는 '제로(ZERO) 구매 프로그램'을 통해 구매의 초기 금융부담도 낮췄다. 선납금 없이 60개월 동안 월 88만원 납입 조건으로 구성된 제로 구매 프로그램에는 차량 구매 시에 들어가는 통합취득세와 자동차 보험료(만 26세 이상), 그리고 연간 자동차세가 전부 포함돼있다. 덕분에 차량 구매 시점은 물론, 소유기간 중에도 별도의 유지 비용을 지불하지 않아도 돼 편의성까지 뛰어나다. 프로그램 이용 고객은 60개월 후 차량을 인수 또는 반납하면 된다.

뉴 320i 블랙 수트의 판매 가격은 5420만원이며 BMW 파이낸셜 서비스 코리아 장기렌터카 브랜드인 스마트 렌트 상품으로만 구매할 수 있다. 보다 자세한 내용은 가까운 BMW 전시장 또는 BMW 커뮤니케이션 센터로 문의하면 된다.

