검찰, 옵티머스 정관계 로비 진술 확보

[아시아경제 배경환 기자] 검찰이 1조원대 펀드 사기 혐의로 재판에 넘겨진 김재현 옵티머스자산운용 대표가 금융감독원 간부에게 금품을 건넨 정황을 포착한 것으로 전해졌다.

8일 법조계에 따르면 서울중앙지검 경제범죄형사부(주민철 부장검사)는 최근 김 대표로부터 "금감원 간부 A씨에게 수천만원의 현금을 건넸다"는 취지의 진술을 확보한 것으로 알려졌다.

검찰은 또 옵티머스 펀드 수익자에 정부와 여당 관계자 여러 명이 포함돼 있다는 내부 문건 등을 확보하고 이들이 실제로 옵티머스 펀드 조성·운용 과정에 관여했는지 여부를 살피고 있다.

김 대표는 2018년 4월~2020년 6월 공공기관 매출채권에 투자한다며 2900명으로부터 1조2000억원을 끌어모아 옵티머스 펀드 자금을 조성한 뒤, 실제로는 부실채권 인수·펀드 돌려막기 등에 사용해 투자자들에게 피해를 준 혐의를 받는다. 김 대표는 지난 7월 다른 관계자 3명과 함께 기소됐다.

재판을 받고 있는 김 대표는 일부 혐의는 부인하고 있다. 김 대표 측 변호인은 지난달 열린 재판에서 "피고인은 2019년 1월쯤에야 매출채권이 허위라는 점을 명확히 인식했다"며 "그 이전에는 범행에 공모하거나 가담한 사실이 없다"고 주장했다.

한편 검찰은 지난달 24일 옵티머스 펀드 수탁사인 하나은행 수탁영업부에 검사와 수사관들을 보내 관련 자료를 확보하는 등 김 대표를 기소한 이후에도 수사를 이어가고 있다.

