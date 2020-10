[아시아경제 김봉주 기자] 충남 논산에서 초등학생 남매와 엄마가 5개월째 행방불명이다.

7일 논산경찰서에 따르면 지난 5월 A(10)군과 B(9)양 남매가 온라인 수업에 계속 접속하지 않아 학교 측이 경찰에 신고했다.

경찰 조사 결과 남매와 엄마는 지난 6월 강원도 춘천의 한 은행에서 현금을 인출하는 모습이 마지막으로 폐쇄회로(CC)TV에 잡힌 이후 소재가 파악되지 않은 상황이다.

해당 남매의 엄마도 연락이 닿지 않고 있다.

경찰 측은 "엄마 명의로 된 신용카드가 사용되거나 예금을 인출한 흔적은 6월 이후 없는 상태"라고 설명했다.

한편 국회 행정안전위원회 소속 국민의힘 박완수 의원이 경찰청에서 받은 국정감사 자료에 따르면 A군 남매를 포함해 전국적으로 초등학생 4명이 실종됐다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr