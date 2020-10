동신대 IPP사업단, 2020 일학습병행 경진대회 ‘우수상’ 배출

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 동신대학교 IPP사업단(사업단장 이상준 교무처장)은 2020년 일학습병행 우수 사례 경진대회에서 동신대 졸업생 유솔비(23·여)씨가 학습근로자 부문 우수상을 받았다고 7일 밝혔다.

광주와 전남지역에서는 고등학생, 대학생, 직장인을 포함해 유씨가 유일하게 학습근로자 부문 수상자로 이름을 올렸다.

올해 2월 동신대 도시계획학과를 졸업한 유씨는 지난 2019년 3월부터 2020년 2월까지 광주지역 도시재생 계획 전문기업인 ㈜도시문화집단CS에서 일학습병행을 수료했다.

수료와 동시에 기업에서도 좋은 평가를 받은 유씨는 곧바로 채용돼 현재 정규직으로 근무하고 있다.

유씨는 “지난 1년은 일학습병행 훈련 과정을 통해 나의 진로와 목표를 설정하고 꿈을 이룰 수 있었던 의미 있는 시간이었다”며 “대학 프로그램에 참여하며 많은 재학생들이 나와 같은 기회를 잡길 바란다”고 말했다.

한편 동신대학교는 지난 2016년 고용노동부의 IPP형 일학습병행 사업 운영대학으로 선정된 이후 3년 연속 우수대학에 뽑혔다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr