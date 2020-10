[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계(대표이사 이동훈)가 내달 8일까지 1층 중앙 광장에 가을 치유정원을 운영한다. 핑크뮬리, 가을국화, 코스모스 등 가을을 대표하는 초화류로 장식됐으며 도심 속 작은 정원으로 고객들에게 가까운 곳에 가을의 정취를 느끼고 즐길 수 있는 포토존과 쉼터를 마련했다.

