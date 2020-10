[아시아경제 구은모 기자] 시스웍 시스웍 269620 | 코스닥 증권정보 현재가 8,350 전일대비 300 등락률 +3.73% 거래량 5,302,176 전일가 8,050 2020.10.07 15:30 장마감 관련기사 시스웍, 주가 7980원 (-7.75%)… 게시판 '북적'시스웍, 주가 9300원 (1.64%)… 게시판 '북적'시스웍, 검색 상위 랭킹... 주가 0.55% close 은 기존 김형철 대표이사가 일신상의 사유로 사임하고, 최재규, 전상현 대표를 각자대표로 신규선임했다고 7일 공시했다.

