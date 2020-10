기관이 지탱한 코스피…상승세 전환 마감

코스피시장서 기관 4292억원 순매수

코스닥도 상승 전환…0.82% 오른 869.69에 마감

[아시아경제 이민우 기자] 하락 출발한 코스피 지수가 1% 가까이 상승하며 마감했다. 기관의 매수세가 지수를 견인한 것으로 보인다.

7일 코스피 지수는 전날 대비 0.89%(21.04포인트) 오른 2386.94에 장을 마쳤다. 전날보다 0.64% 떨어진 2350.82로 출발한 뒤 장 초반부터 회복세를 보였다.

투자주체별로는 기관의 매수세가 두드러졌다. 총 4292억원을 순매수하며 지수 상승을 뒷받침했다. 반면 외국인과 개인은 각각 940억원, 3465억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 올랐다. 종이·목재 업종의 상승폭이 2.19%로 가장 컸다. 이어 전기가스업(1.79%), 전기·전자(1.35%), 화학(1.26%), 보험(1.19%), 제조업(1.06%), 운수창고(1.06%), 의약품(1.03%) 등의 순이었다. 반면 음식료품과 증권은 각각 0.82%, 0.11% 하락했다.

시가총액 상위 10위 종목 중에서는 소폭 하락한 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 380,500 전일대비 1,000 등락률 -0.26% 거래량 394,923 전일가 381,500 2020.10.07 15:30 장마감 관련기사 상승전환 코스피…기관 매수 강세카카오, 최근 5일 개인 42만 5106주 순매도... 주가 37만 9000원(-0.66%)코스피·코스닥 모두 소폭 하락출발 close (-0.2%), 보합세를 기록한 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 305,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 533,253 전일가 305,000 2020.10.07 15:30 장마감 관련기사 상승전환 코스피…기관 매수 강세네이버, AI 연구소 신설…중장기 연구 전담코스피·코스닥 모두 소폭 하락출발 close 를 제외한 모든 종목이 상승 마감했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 59,900 전일대비 900 등락률 +1.53% 거래량 14,721,120 전일가 59,000 2020.10.07 15:30 장마감 관련기사 상승전환 코스피…기관 매수 강세5G통신 일냈다!! 인도에 통신부품 공장 준공!!고민정 '삼성전자 기술유출 방지법' 낸다 close 의 상승폭이 1.5%로 가장 컸다. 이어 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 721,000 전일대비 9,000 등락률 +1.26% 거래량 87,583 전일가 712,000 2020.10.07 15:30 장마감 관련기사 상승전환 코스피…기관 매수 강세코스피·코스닥 모두 소폭 하락출발코스피 소폭 상승에 2360선 마감…코스닥도 동반으로 올라 close (1.2%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 260,500 전일대비 2,500 등락률 +0.97% 거래량 485,168 전일가 258,000 2020.10.07 15:30 장마감 관련기사 셀트리온, 외국인 6만 4817주 순매도… 주가 0.58%미국 트럼프 대통령의 조기 퇴원? 투약한 성분이 무엇이길래?연휴 끝난 개미들 뭐 담았나 보니 close (0.9%), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,513,000 전일대비 13,000 등락률 +0.87% 거래량 19,124 전일가 1,500,000 2020.10.07 15:30 장마감 관련기사 상승전환 코스피…기관 매수 강세LG생활건강, 온라인 전용 '글린트 바이 비디보브' 론칭코스피·코스닥 모두 소폭 하락출발 close (0.8%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 680,000 전일대비 6,000 등락률 +0.89% 거래량 286,700 전일가 674,000 2020.10.07 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 모두 소폭 하락출발“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”코스피 소폭 상승에 2360선 마감…코스닥도 동반으로 올라 close (0.8%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 439,500 전일대비 3,000 등락률 +0.69% 거래량 206,340 전일가 436,500 2020.10.07 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 모두 소폭 하락출발[클릭 e종목] "삼성SDI, 중대형 전지 수익성 개선 전망…목표가 8%↑"LG화학, 1~8월 전기차 배터리 점유율 1위로 올라서 close (0.6%) 등의 순이었다.

코스닥도 비슷한 추세를 보였다. 전날보다 0.68%(5.78포인트) 하락한 856.70으로 개장했지만 이내 상승세로 돌아서며 전장 대비 0.82%(7.11포인트) 오른 869.69에 마감한 것이다.

외국인과 기관이 각각 356억원, 71억원을 순매수했으며 개인은 300억원을 순매도했다.

대부분의 업종이 상승 마감했다. 금융 업종의 상승폭이 1.97%로 가장 컸다. 이어 화학(1.56%), 섬유·의류(1.46%), IT부품(1.42%), 운송(1.30%), 소프트웨어(1.26%), 금속(1.20%) 등의 순이었다. 비금속(-0.26%), 컴퓨터서비스(-0.25%), 기타제조(-0.10%), 종이·목재(-0.03%) 등은 내렸다.

시총 상위 종목들은 상승과 하락이 혼재한 모습이었다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 281,300 전일대비 5,200 등락률 +1.88% 거래량 973,919 전일가 276,100 2020.10.07 15:30 장마감 관련기사 씨젠, 최근 5일 개인 19만 7441주 순매도... 주가 28만 1200원(+1.85%)상승전환 코스피…기관 매수 강세코스피·코스닥 모두 소폭 하락출발 close (1.8%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 142,200 전일대비 2,200 등락률 +1.57% 거래량 98,448 전일가 140,000 2020.10.07 15:30 장마감 관련기사 상승전환 코스피…기관 매수 강세[클릭 e종목] "스튜디오드래곤, 국내외 모두 '러브콜'"코스피·코스닥, 1% 이상 오르며 4거래일 연속 상승 마감 close (1.5%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 78,400 전일대비 400 등락률 +0.51% 거래량 362,001 전일가 78,000 2020.10.07 15:30 장마감 관련기사 상승전환 코스피…기관 매수 강세코스피·코스닥 모두 소폭 하락출발코스피·코스닥, 장 초반 동반 오름세… 5거래일 연속 상승 흐름 close (0.5%) 등은 상승한 반면 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 183,500 전일대비 2,800 등락률 -1.50% 거래량 146,336 전일가 186,300 2020.10.07 15:30 장마감 관련기사 상승전환 코스피…기관 매수 강세코스피·코스닥 모두 소폭 하락출발코스피 소폭 상승에 2360선 마감…코스닥도 동반으로 올라 close (-1.5%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 133,600 전일대비 1,300 등락률 -0.96% 거래량 117,225 전일가 134,900 2020.10.07 15:30 장마감 관련기사 상승전환 코스피…기관 매수 강세에코프로비엠, K-뉴딜지수(2차전지) 테마 상승세에 2.77% ↑글로벌 증시 조정에 韓증시도 휘청…코스피 2.6% 급락 close (-0.9%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 149,700 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 149,700 2020.10.07 15:30 장마감 관련기사 상승전환 코스피…기관 매수 강세미국 트럼프 대통령의 조기 퇴원? 투약한 성분이 무엇이길래?코스피·코스닥 모두 소폭 하락출발 close (-0.5%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 99,700 전일대비 500 등락률 -0.50% 거래량 519,388 전일가 100,200 2020.10.07 15:30 장마감 관련기사 에이치엘비, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.9%상승전환 코스피…기관 매수 강세코스피·코스닥 모두 소폭 하락출발 close (-0.5%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 113,500 전일대비 500 등락률 -0.44% 거래량 197,179 전일가 114,000 2020.10.07 15:30 장마감 관련기사 코스피 소폭 상승에 2360선 마감…코스닥도 동반으로 올라코스피·코스닥, 1% 이상 오르며 4거래일 연속 상승 마감코스피·코스닥, 오후 들어서도 오름세 지속 close (-0.4%) 등은 떨어졌다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr