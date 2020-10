[아시아경제 임혜선 기자]이마트가 8일부터 10일까지 단 3일간 경북 영덕, 청도, 안동 등에서 수확한 국내산 프리미엄 자연송이 특가 판매에 나선다.

이마트는 국내산 자연송이(150g팩, 2~4송이)를 시중 정상가 대비 15~20% 가량 저렴한 2만9800원에 판매한다.

이마트 측은 "사전 비축과 추석 연휴 기간 물량 확보를 통해 가격을 낮출 수 있었으며, 행사 기간도 단 3일 특가 행사 기획으로 혜택을 키울 수 있었다"면서 "3일동안 약 1t 가량을 준비했다"고 설명했다.

