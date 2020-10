현대모비스, 英엔비직스에 2500만달러 투자…AR HUD 공동개발

자율주행?전동화 이어 인포테인먼트 분야 투자 나서

자율주행 최적화 AR HUD 개발 맞손…2025년 양산 목표

[아시아경제 김지희 기자] 현대모비스가 차세대 인포테인먼트 핵심부품으로 꼽히는 증강현실 헤드업디스플레이(AR HUD) 업체 영국 '엔비직스'에 2500만 달러(한화 약 300억원)을 투자한다고 7일 밝혔다. AR HUD는 차량주행 정보를 실시간으로 전방 도로와 매칭해 전면 유리창에 투영해주는 차세대 안전 편의 장치다.

엔비직스는 2010년 영국 케임브리지 대학 출신 제이미슨 크리스마스 박사가 모교의 원천기술을 활용해 설립한 디지털 홀로그램 광학기술 스타트업이다. 현재 글로벌 AR HUD 선두업체로 평가받는데, 특히 홀로그램 기반 HUD 양산 경험이 있는 업체는 엔비직스가 유일한 것으로 알려졌다.

AR HUD는 크게 기하 광학 방식과 홀로그램 방식으로 구현이 가능하다. 기하광학은 현재 양산 중인 HUD에 적용되는 방식으로, AR HUD로 구현하려면 차량 전면에 넓은 공간이 필요해 차량 크기가 큰 럭셔리 세단이나 전기차 등에서 적용 가능하다. 반면 디지털 홀로그램은 별도 광학장치가 없어도 소프트웨어만으로도 넓은 시야각을 제공하는 보다 진화한 방식이다. 부피를 획기적으로 줄일 수 있어 차세대 AR HUD 구현에 최적화된 기술로 평가받는다.

엔비직스는 디지털 홀로그램 기술을 바탕으로 레벨3 이상의 자율주행에 최적화된 원천기술을 확보한 것으로 알려졌다. 기존 디지털 홀로그램 기술의 단점인 속도 지연과 화질 저하 문제도 딥러닝 기반 알고리즘으로 해결했다.

현대모비스는 엔비직스와 2025년 양산을 목표로 자율주행에 최적화된 AR HUD를 공동개발한다는 방침이다. 안전성과 편의성을 높인 차세대 AR HUD 기술을 바탕으로 글로벌 완성차 시장을 공략할 계획이다.

이번 투자는 그간 자율주행과 전동화에 대규모 연구개발 투자를 집중해온 현대모비스가 인포테인먼트 분야 투자에 나선 첫 사례라는 점에서 더욱 의미가 있다. 자율주행(벨로다인, 모셔널과의 협력), 전동화(충주2·울산·평택 공장 건설) 관련 미래차 투자 경험을 바탕으로 커넥티비티 등 인포테인먼트 부문에서도 차세대 먹거리를 적극 발굴하겠다는 의지로 풀이된다.

조성환 현대모비스 전장BU장 부사장은 “AR HUD 기술은 안전운전을 위한 필수적인 첨단보조장치로 자율주행 기술과 시너지를 낼 수 있어 글로벌 프리미엄 시장에서 큰 주목을 받을 것으로 예상된다”며 “다양한 원천 기술을 갖춘 글로벌 업체들에 대한 지속적인 투자를 통해 전장부품 생태계를 확대 구축해 나갈 것”이라고 말했다.

한편 AR HUD는 현재 초기 시장 생선 단계이지만 향후 10년간 급속한 성장이 예상된다. IHS 마킷 등 글로벌 시장조사기관에 따르면 헤드업 디스플레이 시장은 2025년까지 연 평균 12% 이상 성장할 전망이다. 이 가운데 AR HUD 시장은 2025년 100만대에서 2030년 1200만대 규모로 가파르게 성장할 것으로 보인다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr